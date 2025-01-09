مصرع عقيد شرطة بحادث سير في المثنى

2025-01-09 10:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

أكد مصدر طبي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، مصرع ضابط برتبة عقيد في حادث سير شرقي محافظة المثنى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ضابطاً برتبة عقيد في الشرطة لقي مصرعه في حادث سير وقع على طريق الهلال-الرميثة شرق المثنى".

وأوضح المصدر أن "العقيد منتسب إلى قيادة شرطة المثنى، وتم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث".