الدولار يعود للارتفاع في أسواق بغداد واربيل

2025-01-09 10:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151150 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم امس الاربعاء 150850 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر البيع 151200 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 151100 دينار مقابل 100 دولار .