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خام البصرة يسجل ارتفاعاً رغم تراجع النفط العالمي

خام البصرة يسجل ارتفاعاً رغم تراجع النفط العالمي
خام البصرة يسجل ارتفاعاً رغم تراجع النفط العالمي
2025-01-09 10:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" لأكثر من 1%، اليوم الخميس.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 90 سنتا بما يعادل 1.32% ليصل  الى 73.82 دولاراً، فيما ارتفعت أسعار خام المتوسط 90 سنتا بما يعادل 1.26% ليصل الى 77.02  دولاراً.

وشهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، انخفاضاً مع ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية .  

وسجل خام برنت 75.84 دولاراً بانخفاض بلغ 28 سنتا أو مايعادل 0.38% وهبط خام تكساس الامريكي 32 سنتا الى 73 دولارا.

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