الانبار.. المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 30 ألف حبة مخدرة

2025-01-09 11:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار/ عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “المدان ضبط بحوزته 30 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاجون بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدر الحكم استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات …

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