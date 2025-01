2025-01-09 11:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تذبذبها، امام الدينار العراقي، في الاسواق المحلية وسجلت أسعار البيع بمقدار 151,250 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150 الف دينار مقابل مئة دولار.

