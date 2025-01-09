ناشدته عبر شفق نيوز.. السوداني يستجيب لنداء امرأة من كركوك

2025-01-09 11:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في محافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وفداً حكومياً للوقوف على مطالب امرأة تعرض منزل أهلها للحرق على يد زوجها بسبب "خلافات عائلية".

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المرأة، التي كانت قد ناشدت رئيس الوزراء بعد الحادثة، لقيت استجابة سريعة من السوداني، حيث وصل وفد لجنة مخصصة إلى المنطقة اليوم للنظر في ملابسات القضية.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستقوم بمراجعة القضية بدقة وتقديم المساعدة اللازمة، قبل رفع توصياتها لرئيس الوزراء.

وأعلنت قيادة شرطة كركوك، مطلع كانون الثاني الجاري، عن إلقاء القبض على رجل أقدم على حرق منزل أهل زوجته في منطقة دور الفيلق نتيجة خلافات عائلية.

وقال بيان صادر عن الشرطة، إن "مفارز قسم مكافحة الإجرام تمكنت من اعتقال المتهم خلال أقل من 48 ساعة من وقوع الحادثة"، مشيراً إلى أن المتهم تم توقيفه وفق المادة 342 من قانون العقوبات العراقي تمهيدًا للمحاكمة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى خلافات عائلية وصلت إلى الطلاق، حيث قام الزوج بحرق منزل أهل زوجته بعد رفضها العودة إليه.

وروت الشابة "أميرة صبحي عبد الله"، من مواليد 2003، لوكالة شفق نيوز، تفاصيل معاناتها قائلةً: "منذ أول ليلة زواج كان زوجي يتصرف معي بعنف غير مبرر، حيث كان يضربني أمام عيني حبيبته، ويعرض لها ما يفعله بي عبر كاميرا الهاتف."

وأضافت: "تزوجنا في 24 كانون الثاني 2024، ومنذ ذلك الحين تحملت الإهانة والعنف، حتى وصل الأمر إلى الطلاق قبل شهر. طلقني ثلاث مرات خارج المحكمة، وعاد بعد ذلك عبر المحكمة والباحث الاجتماعي، لكنني رفضت بسبب عنفه الشديد."

وتابعت عبد الله: "في يوم الحادثة، جاء طليقي إلى منزل أهلي في حي كوردستان (الفيلق سابقًا) وطرق الباب. عند خروجي للحديث معه، اعتدى عليّ بالضرب على رأسي، ثم كسر زجاج المنزل وضربني به. غادر المكان وعاد بعد فترة حاملاً مادة البنزين وسكبها على المنزل وأضرم النار فيه."

وأشارت عبد الله إلى أن أسرتها تمكنت من الهروب قبل أن تلتهم النيران المنزل بالكامل، قائلة: "النار أتت على كل ما نملك، ولم يتبقَ لنا شيء، ونحن نعاني من ظروف مادية صعبة."

وناشدت المرأة حينها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والسلطات الحكومية بالتدخل والنظر في قضيتها.