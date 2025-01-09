جنايات الأنبار: المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 30 ألف حبة مخدرة

2025-01-09 11:25:11 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الخميس، حكم مؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 30 ألف حبة مخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، لافتا إلى أنه "ضبط بحوزة المدان 30 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاجون بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".