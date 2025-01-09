بمناسبة يوم تأسيسها.. السوداني يؤكد دعم الحكومة لتعزيز عمل الشرطة

2025-01-09 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حيا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، الشرطة العراقية في الذكرى الـ103 لتأسيسها.

وكتب السوداني، في تغريدة على منصة "اكس"، وتابعتها "بغداد اليوم": "نحيي تضحيات وأداء جميع منتسبي هذا الجهاز الأساسي في حفظ النظام، ودعم الدولة، وفرض سيادة القانون والسِّلم الأهلي، فضلاً عن دوره المشرّف في مواجهة الإرهاب".

واكد السوداني، أن" دعم الحكومة لتعزيز عمل الشرطة، وتمكينها بأفضل الإمكانيات المادية والعلمية والتكنولوجية، مثلما نشدد على التزام مبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنين، وتطبيق القانون وفق المساواة والعدالة وبعيداً عن المجاملة".





بغداد اليوم -













في الذكرى الـ103 لتأسيس الشرطة العراقية، نحيي تضحيات وأداء جميع منتسبي هذا الجهاز الأساسي في حفظ النظام، ودعم الدولة، وفرض سيادة القانون والسِّلم الأهلي، فضلاً عن دوره المشرّف في مواجهةالإرهاب.





وبهذه المناسبة الوطنية، نؤكد دعم الحكومة لتعزيز عمل الشرطة، وتمكينها بأفضل الإمكانيات المادية والعلمية والتكنولوجية، مثلما نشدد على التزام مبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنين، وتطبيق القانون وفق المساواة والعدالة وبعيداً عن المجاملة.





المجد والرفعة لشهداء الشرطة، وكلّ شهدائنا الأبرار.



