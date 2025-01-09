2025-01-09 12:27:04 - المصدر: ايشان

بدأت اليوم الخميس، جلسة برلمان لبنان المنتظرة لانتخاب رئيس للجمهورية وسط تحشيد أمني كبير وتطلع سياسي بتمرير الجلسة بسلاسة وانتخاب المرشح جوزيف عون، رئيساً للبنان. وانتشر الجيش اللبناني بشكل مكثف في مناطق من العاصمة بيروت، وذلك قبيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وقالت المراسلة إن التعزيزات الأمنية المشددة تركزت تحديدا في وسط بيروت ومحيط مجلس […]

ظهرت المقالة وسط انتشار أمني كثيف.. برلمان لبنان يبدأ جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أولاً على ايشان.



