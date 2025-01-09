2025-01-09 12:27:04 - المصدر: ايشان

تستضيف العاصمة بغداد يوم السبت المقبل، اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي يمتد ليومين بمشاركة وفود 13 دولة ووفد الأمانة العامة لجمعية البرلمانات الآسيوية، إضافة للعراق. وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في حديث لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”: إن “اجتماع البرلمانات الآسيوية الذي سينعقد ببغداد، يخص اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون […]

ظهرت المقالة بغداد تستضيف اجتماعاً يضم 14 وفدا برلمانيا السبت المقبل أولاً على ايشان.



