رئيس الوزراء: نؤكد دعم الحكومة لتعزيز عمل الشرطة

2025-01-09 12:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعم الحكومة لتعزيز عمل الشرطة.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة له على موقع (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في الذكرى الـ103 لتأسيس الشرطة العراقية، نحيي تضحيات وأداء جميع منتسبي هذا الجهاز الأساسي في حفظ النظام، ودعم الدولة، وفرض سيادة القانون والسِّلم الأهلي، فضلاً عن دوره المشرّف في مواجهة الإرهاب".

واضاف، "بهذه المناسبة الوطنية، نؤكد دعم الحكومة لتعزيز عمل الشرطة، وتمكينها بأفضل الإمكانيات المادية والعلمية والتكنولوجية، مثلما نشدد على التزام مبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنين، وتطبيق القانون وفق المساواة والعدالة وبعيداً عن المجاملة".

واختتم، "المجد والرفعة لشهداء الشرطة، وكلّ شهدائنا الأبرار".