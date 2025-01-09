2025-01-09 12:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، منتسبي الشرطة العراقية، قادةً وضباطاً ومراتب، بمختلف الصنوف والتشكيلات، بمناسبة حلول الذكرى 103 لتأسيس الشرطة العراقية، فيما أكد دعمه للجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

وأشاد المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بالتضحيات الكبيرة لمنتسبي الشرطة ودورهم البطولي في القتال جنباً إلى جنب مع إخوتهم من أبطال الجيش العراقي والحشد الشعبي وباقي مفاصل الأجهزة الأمنية في مقارعة الإرهاب، إضافة إلى مهامهم الحيوية في الحفاظ على أمن المواطنين وتسيير شؤونهم في مختلف دوائر وزارة الداخلية".

وأشار، الى "التزام مجلس النواب بدعم وزارة الداخلية وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه، خاصة في مجال مكافحة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، وفي مقدمتها مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بكل أشكالها".

وجدد، "دعمه لكل الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق"، معرباً عن "أمنياته للشرطة العراقية بالمزيد من النجاح والتقدم في أداء رسالتها الوطنية، والرحمة للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن، والشفاء العاجل للجرحى".