رئيس اللجنة الأولمبية يجدد دعمه للرباع علي عمار يسر

2025-01-09 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشدّد رئيس اللجنة الأولمبية، على مواصلة دعم المكتب التنفيذي للاعب رفع الأثقال، البطل، علي عمار يسر، لتحقيق حلم الرياضيين بإحراز الوسام الأولمبي في المنافسات المقبلة التي ستقام في لوس أنجلس 2028، جاء ذلك خلال استقباله للبطل ومدربه في مقر اللجنة الأولمبة.من جهته أهدى الرباع الواعد ،علي عمار، أوسمته الذهبية الـ 12، التي أحرزها في أربع بطولات مختلفة، لرئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، عرفاناً منه لما قدمه ويقدمه من أجل مواصلة رحلة التألق والنجاح والتتويج بالأوسمة المختلفة في جميع البطولات التي يشارك فيها الرباع على المستويات كافة.وكان الرباع، علي عمار يسر، قد أحرز 12 وساماً ذهبياً في منافسات وزن + 109 كغم بأربع بطولات مختلفة، هي بطولة آسيا لفئة الناشئين التي أقيمت في البحرين، وبطولتا العرب لفئتي الشباب والمتقدمين، وبطولة قطر الدولية، كما حصل على لقب أفضل رباع في البطولات الثلاث التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.