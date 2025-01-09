اليوم.. مباراتان في ختام الجولة السادسة من دوري سلة المحترفين

2025-01-09 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتختتم اليوم الخميس في قاعة الشعب، منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين بكرة السلة، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع فريقي الشرطة والحلة تعقبها مواجهة ثانية بين الكهرباء والدفاع الجوي.ويسعى المتصدر الدفاع الجوي لتحقيق انتصار جديد يتخطى فيه كبوته الأخيرة أمام الشرطة ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، فضلاً عن تعزيز موقعه في صدارة الترتيب، بينما يأمل الكهرباء التاسع إيقاف سلسلة نتائجه السلبية.وفي لقاء آخر، يطمح مدرب الشرطة، خالد يحيى الذي يحتل فريقه المركز الرابع إلى تحقيق انتصار ثانٍ توالياً بعد أن تمكن من الإطاحة بحامل اللقب الدفاع الجوي في الجولة الماضية، معولاً على حنكته التدريبية في قيادة مثل هكذا لقاءات.



