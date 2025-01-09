الدولار يعاود الارتفاع في الأسواق المحلية

2025-01-09 12:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، ارتفاعاَ جديداَ في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل والبصرة

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن أسعار الدولار سجلت مع افتتاح بورصتي بغداد سعر البيع 151,000 دينار، بينما سجل سعر الشراء 150,500 دينار لكل 100 دولار.

وسجل سعر الدولار مبيع في أربيل 151,500 دينار، بينما سعر الشراء 151,250 دينار لكل 100 دولار، وفي البصرة سجل سعر البيع 151,000 دينار ، فيما سجل سعر الشراء: 150,500 دينار لكل 100 دولار.



