اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةشفق نيوزمنوعات › وزير الصحة يزور البصرة بعد ذي قار استجابة لمطالب محتجين

وزير الصحة يزور البصرة بعد ذي قار استجابة لمطالب محتجين

وزير الصحة يزور البصرة بعد ذي قار استجابة لمطالب محتجين
وزير الصحة يزور البصرة بعد ذي قار استجابة لمطالب محتجين
2025-01-09 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، محافظة البصرة لافتتاح مستشفى فيها وذلك نزولا عند طلب المحتجين في قضاء "الصادق".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز: إن "وزير الصحة يزور البصرة اليوم الخميس لوضع حجر الأساس لمستشفى قضاء الصادق تلبية لمطالب المتظاهرين بعد اعتصامات دامت لأسابيع".

و وصل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، إلى محافظة ذي قار للإشراف على المباشرة بتشغيل مستشفى الناصرية التعليمي سعة 492 سرير ضمن مشروع إدارة المستشفيات الحديثة.

واصل المتابعة على شفق نيوز