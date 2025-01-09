2025-01-09 12:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكدت وزارة النقل، اليوم الخميس، اعتماد القطارات الذكية في طريق التنمية، فيما بينت أن نسبة إنجاز التصاميم التفصيلية لطريق التنمية بلغت 18 ‎بالمئة.

وقال مدير عام السكك الحديد في وزارة النقل، جبار عليوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تم إنجاز التصاميم الأولية بنسبة 100% ‎ لخطوط السكة والطريق الهايواي في طريق التنمية، فيما تمت المباشرة بالتصاميم التفصيلية"، لافتاً إلى أن "نسبة الإنجاز بالتصاميم التفصيلية بلغت حاليا ما يقارب 18%‎".

وأوضح أن "طريق التنمية هو مشروع سكك وطريق بري، وتصميم السكك يكون على أساس سرعة تصميمية 300 كيلو متر بالساعة لقطارات المسافرين و160 كيلو متراً بالساعة للبضائع"، مبيناً أن "السرعة التصميمية على هذا الطريق 300 كيلو متر بالساعة فليس من الضروري أن تسير القطارات بهذه السرعة، إنما قد تسير بسرعة 200 أو أقل".

وأضاف أن "طول المشروع 1200 كيلو متر، يمتد من ميناء الفاو الكبير الى منطقة فيشخابور بالحدود التركية، ومن ثم يقوم الأتراك بالربط مع هذا الطريق"، مشيراً إلى أن "التصاميم النهائية ستكتمل يوم 31/12/2025 حسب بنود العقد وتسلم من قبل الاستشاري الإيطالي".

وبين عليوي أنه "خلال مرحلة تسليم التصاميم سيتم إكمال الروتات، وكل روت يتم إكماله يتم الإعلان عنه الى شركات منفذة للمشروع، ولن يتم الانتظار الى 31/12 التي سيتم فيها تسلم التصاميم"، لافتاً إلى أنه "لن يعلن المشروع إعلاناً واحداً بسبب تأخر العمل به، ومن اجل سرعة الإنجاز سوف تكون هذه الطريقة التي وجهت بها وزارة النقل".

وأكد أنه "سيتم اعتماد القطارات الذكية في هذا الطريق، ونحن نصمم وننفذ وفق رؤية 50 سنة الى الأمام ونواكب التطور البشري الحاصل خلال هذه الفترة، ولن نواجه أي مشاكل أو معوقات في قدوم قطارات أفضل من الموجودة لدينا حاليا ودخولها على هذا المسار"، لافتا إلى أن "القطارات التي ستستخدم ذات مواصفات أوروبية لأن هذه القطارات سوف تعبر الى أوروبا بواسطة هذا الطريق".