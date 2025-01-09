المنافذ تضبط عصابة مختصة بتهريب العجلات الاوربية في منفذ زرباطية

2025-01-09 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط عصابة مختصة بتهريب العجلات الاوربية في منفذ زرباطية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ زرباطية الحدودي، تمكنت من ضبط عصابة مختصة بتهريب العجلات الاوروبية، متكونه من ثلاث أشخاص (عراقيين وأجنبي)"، مبينة أن "عملية الضبط تمت من قبل قوة حمايه المنفذ".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين والعجلة إلى مركز شرطة كمرك زرباطية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".