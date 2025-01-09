الأسدي يكشف عن خطة لتحويل مستفيدي الحماية إلى 4 وزارات بالمحافظات

2025-01-09 12:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، عن خطة جديدة لتحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى وزارات التربية والعدل والثقافة والسياحة والبلديات في المحافظات.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إننا" أطلقنا في الأشهر الماضية مبادرة لمتقاضي رواتب الرعاية الاجتماعية الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 سنة، إلى متعاقدين في وزارة الداخلية، واطلقنا في الشهر الماضي خطوة لتحويل مستفيدين من الرعاية الاجتماعية إلى وزارة العدل".

وأضاف، أننا" سنعمل على أعداد أخرى من مستفيدي الرعاية وفق القوانين النافذة إلى وزارة السياحة والثقافة ووزارة البلديات في المحافظات وكذلك إلى وزارة التربية.