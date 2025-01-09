اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةقناة الفراتموسوعة الفيديوهات › فيديو | المتحدث باسم الكهرباء: إيران ماتطلبنا ‏

فيديو | المتحدث باسم الكهرباء: إيران ماتطلبنا ‏

2025-01-09 13:00:02 - المصدر: قناة الفرات