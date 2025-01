اليوم.. ريال مدريد يصطدم بمايوركا في نصف نهائي كأس السوبر

2025-01-09 13:00:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

جدة/ متابعة عراق اوبزيرفر يتطلع ريال مدريد للتأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة في السعودية، وذلك عندما يواجه فريق ريال مايوركا على ملعب الجوهرة المشعة بجدة. ويدخل الريال المباراة بعدما قدم عروضاً رائعة في الفترة الأخيرة؛ حيث حقق 4 انتصارات وتعادلاً في آخر 5 مباريات، كما أنه سيكون منتشياً بعدما فاز على …

