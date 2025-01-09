النجف يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة الشرطة في كرة المحترفين

2025-01-09 13:15:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرمانيخوض فريق النجف بكرة القدم، في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة، اختباراً صعباً عندما يلاقي ضيفه الشرطة، لحساب الجولة الثالثة عشرة، من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين.وقال المدرب المساعد لغزلان البادية، حيدر نجم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الفريق مستعد تماماً لخوض المواجهة المقبلة، مشيراً إلى أن اللاعبين عازمون على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، رغم التحديات التي واجهها النادي خلال الفترة الماضية".وأضاف نجم، أن" مواجهة الشرطة تعد في غاية الأهمية لتعويض الإخفاقات السابقة أمام الطلبة ونفط البصرة"، مشيراً الى أن" فريقه مكتمل الصفوف ولا يعاني من الغيابات، وأن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية ولديهم الإصرار على تجاوز الإخفاقات والعودة الى المسار الصحيح رغم الفترة العصيبة التي ألمت بالفريق خلال فترة التوقف".وفي ما يخص المشاكل المالية، أوضح نجم: “لغاية الآن الحلول ضئيلة ولا تناسب حجم المستوى والاندفاع والالتزام الكبير الذي أبداه اللاعبون منذ فترة الإعداد في منتصف آب 2024 وحتى هذه اللحظة ، وهنالك وعود من قبل المسؤولين في المحافظة لحل الأزمة بشكل نهائي في الأيام القادمة".