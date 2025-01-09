في دهوك.. اكتشاف أثري عمره 8000 عام (صور)

2025-01-09 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مدير دائرة آثار دهوك، بيكس بريفاكني، يوم الخميس، عن اكتشاف موقعينأثريين أحدهما عمره ثمانية آلاف عام من العصر الحجري الحديث.

وقالبريفاكني لوكالة شفق نيوز، إنه تم اكتشاف الموقعين في منطقتي "أسينكران"و"كانيسبان" الواقعتين في سهل نافكور بالقرب من ناحية روفيا شرقي محافظةدهوك.

وأوضحأن هذا الاكتشاف في"أسينكران" يتضمن أولى أشكال إنتاج الفخار المصحوببمعالجة الحبوب ويعود تاريخها إلى أكثر من 8000 عام.

وأضافأنه تم العثور في موقع "كانيسبان" الذي يمثل مستوطنة تعود إلى العصرالحجري الحديث في الألفية السابعة قبل الميلاد، على آثار تشير إلى بدايات التخصصالزراعي والإنتاج الحرفي وفي الموقع القريب "أسينكران" تم الكشف عنمبنيين استثنائيين يعودان إلى نحو 7000 عام.

وأوضحأنه يطلق على هذين المبنيين "المبنى المستطيل من الطوب الطيني"و"المبنى الأبيض" وقد بنيا على تل مرتفع وكانا يمثلان مقرات للنخبالاجتماعية في ذلك العصر.

وأشاربريفاكني إلى أن هذه الاكتشافات جاءت كجزء من حملة التنقيب ضمن مشروع مشترك بيندائرة الآثار في دهوك وجامعة أودينة الإيطالية بإشراف المديرية العامة للآثاروالتراث في إقليم كوردستان.

وبينأن هذه الحملة تهدف إلى فهم التحولات التي شهدتها المجتمعات الزراعية الأولى، منمجتمعات ذات طابع مساواتي إلى مستوطنات معقدة ذات تخصص في العمل وتراتبية اجتماعية.

ووصفبريفاكني هذا الاكتشاف بأنه "خطوة مهمة" نحو إعادة بناء تاريخ تطورالمجتمعات البشرية في المنطقة مسلطاً الضوء على أهمية إقليم كوردستان كواحد منالمراكز الرئيسية لنشوء الحضارة البشرية.