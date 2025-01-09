قفزة كبيرة بأسعار الغاز تنعش النفط في اسواق اسيا

2025-01-09 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، ما دفع الأسعار في آسيا إلى تسجيل علاوة استثنائية وكبيرة مقارنة بالنفط، مما يمهد السبيل أمام كبار المستهلكين للتحول إلى وقود أرخص ولكنه أكثر تلويثاً.

وبلغت أسعار مؤشر اليابان-كوريا للغاز الطبيعي المسال، الذي يُعد المعيار الآسيوي، مستوى أعلى بنسبة 22% من خام برنت في وقت سابق من الشهر الجاري، على أساس مكافئ الطاقة، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".

صعدت أسعار الغاز بسبب الطقس الشتوي البارد في نصف الكرة الشمالي وفقدان تدفقات أنابيب الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المشترين في أوروبا وآسيا.

وتبدو الظروف مواتية لتحول مولدات الكهرباء والمستهلكين الصناعيين الكبار من الغاز إلى المنتجات النفطية؛ إذ تعمل العديد من محطات الطاقة الآسيوية أحياناً على زيت الوقود، ومن الممكن أيضاً استخدام وقود شبيه بالديزل في الصناعة والتدفئة والنقل.