2025-01-09 13:36:05 - المصدر: جمار

الجبال والغابات وينابيع الماء تحوّلت إلى مناطق حرب، بعد أن كانت مناطق سياحية ومركزاً للمهرجانات الشعبية للاحتفال بالطبيعة. أغاني الفلاحين والرعاة سكتت بعد أن أصبح الصوت الأعلى، هو صوت الطائرات الحربية، المدافع، والرصاص.. عن القرى الكردية العراقية التي تتعرض للقصف التركي..

