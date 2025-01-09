2025-01-09 13:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

دعت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، الى استخدام الأساليب الحديثة في مُعالجة مياه الصرف الصحي.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ناقشت الأساليب الحديثة في معالجة مياه الصرف الصحي خلال ندوة نظمتها دائرة التنمية الإقليمية والمحلية"، لافتا إلى أنه "حضر الندوة ممثلو مديريات المجاري في المحافظات، وأمانة بغداد بالإضافة إلى وزارة البيئة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات وعدد من موظفي الدوائر المعنية في الوزارة".

وبين المكتب الإعلامي، أن "هادي عبد الزهرة فياض، من شعبة تقييم التقارير ودراسات الجدوى، التابعة لدائرة التنمية الإقليمية والمحلية، قدم عرضاً عن الأساليب الحديثة في معالجة مياه الصرف الصحي، بين فيه أن العالم يتجه بأجمعه نحو اعتماد أساليب جديدة في العمل، لإيجاد حلول للمشكلات المترتبة عن تطور وتعقيد الحياة بنحو عام، ويمثل الركون إلى الأساليب والنظم التقليدية في معالجة مياه الصرف الصحي والتردد في اعتماد أو تجربة أنظمة، وأساليب جديدة ما يمكن أن يوصف بأنه توجه معاكس للتطور المستمر في الحياة، وتقديم نتائج أكثر إيجابية للمدينة وسكانها، وإعادة تشكيل العلاقة بين المدينة والبيئة بفعالية من وجهة نظر مستدامة".

وأكد عبد الزهرة، أن "مميزات التقنية الحديثة، هي القضاء الفعلي على حمأة الصرف الصحي، وأيضا القدرة على التنظيف الذاتي للمفاعل التوربيني ضد أي انسداد محتمل ،مع انخفاض تكاليف رأس المال والعمليات والصيانة، فضلاً عن كونه يزيل الروائح و يحافظ على الاستدامة والبيئة العالمية على مستوى أعلى بكثير من تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي التقليدية".

وأوضح مدير عام الدائرة، محمد محسن السيد، بحسب البيان، أن "العراق باتجاه نقلة نوعية وفق البرنامج الحكومي، والذي تعمل عليه المحافظات ووزارة التخطيط، بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات في إدراج العديد من محطات الصرف الصحي وخاصة في الأقضية والنواحي"، مبينا أن "أثرها سيكون كبيراً خاصة في الأقضية والنواحي والمحافظات الأكثر فقراً، وحسب الموارد المالية المتاحة".