الموصل على موعد مع افتتاح أحد أشهر فنادقها الدولية

2025-01-09 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة المنفذة لمشروع إعمارفندق آشور في الجانب الأيمن للموصل، يوم الخميس، عن وصول العمل إلى المراحلالنهائية.

وقال المهندس في الشركة المنفذة للمشروع ليثمحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الإنجاز في إعمار فندق الموصل بلغت أكثر من 90%".

وأضاف محمد، أن "العمل يجري حاليا فيتأثيث غرف وصالات الفندق تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة".

وأوضح أن "الفندق سيكون ضمن المواصفات الفندقيةالدولية"، مبينا أن "افتتاحه سيكون له بصمة في تعزيز الواقع السياحي فيمدينة الموصل".

وفندق آشور، هو أحد الفنادق الرئيسة الكبيرةالثلاثة في الموصل، إلى جانب فندقي الموصل ونينوى أوبروي الدوليين، وتعرضت الفنادقالثلاثة إلى التدمير خلال العمليات العسكرية عام 2017.