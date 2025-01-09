بعيدها 103.. الشرطة العراقية تستعرض قواتها وعدتها وتشديد رسمي على تطويرها (صور)

2025-01-09 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بقيافة كاملة وكراديس كثيرة رفرفأعلاها العلم العراقي، استعرضت الشرطة العراقية تشكيلاتها كافة، بمناسبة ذكرىتأسيسها الثالثة بعد المائة، وسط تأكيد رسمي على ضرورة دعمها وتطويرها بمختلفالجوانب.

وشهدت بغداد والمحافظات كافة، عمليات استعراضرسمية للشرطة العراقية، شملت قواتها وآلياتها العسكرية والخاصة بالإسعاف.

وفي هذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الوزراء محمدشياع السوداني، في بيان له، ورد لوكالة شفق نيوز، انه: "في الذكرى الـ103لتأسيس الشرطة العراقية، نحيي تضحيات وأداء جميع منتسبي هذا الجهاز الأساسي في حفظالنظام، ودعم الدولة، وفرض سيادة القانون والسِّلم الأهلي، فضلاً عن دوره المشرّففي مواجهة الإرهاب".

وتابع "بهذه المناسبة الوطنية، نؤكد دعمالحكومة لتعزيز عمل الشرطة، وتمكينها بأفضل الإمكانيات المادية والعلميةوالتكنولوجية، مثلما نشدد على التزام مبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنين،وتطبيق القانون وفق المساواة والعدالة وبعيداً عن المجاملة".

فيما هنأ أيضا رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد،الشرطة العراقية، وأكد "نستذكر التضحيات الكبيرة التي قدمتها قواتنا فيمقارعة الإرهاب جنباً إلى جنب مع بقية قواتنا الأمنية والمهام الجسام التي تقومبها في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار".

ومن جانبه، تقدم النائب الأول لرئيس مجلسالنواب محسن المندلاوي، بالتهنئة أيضا، وشدد على "التزام مجلس النواب بدعموزارة الداخلية وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه، خاصةفي مجال مكافحة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، وفي مقدمتها مكافحة المخدرات والجريمةالمنظمة بكل أشكالها".