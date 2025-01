السوداني خلال افتتاحه مركز الأمن السيبراني: مفصل مهم من مفاصل العمل الامني

2025-01-09 13:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد ‏القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اهمية مجال تطبيق الامن السبيراني، فيما اعتبره مفصلا مهما من مفاصل العمل الامني. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني ‏ افتتح مركز الأمن السيبراني التابع لوزارة الداخلية، وأجرى جولة داخل مبنى المركز، واطلع على أقسامه، واستمع إلى شرح …

