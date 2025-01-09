تسجيل حالات اختناق لعدد من ضباط شرطة صلاح الدين نتيجة قنابل مسيلة للدموع

2025-01-09 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، بتسجيل حالات اختناق لعدد من ضباط شرطة محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "عددا من ضباط الشرطة بمحافظة صلاح الدين تعرضوا للاختناق بعد اطلاق قنابل مسيلة للدموع خلال الاستعراض الخاص بتأسيس الشرطة العراقية".

وأضاف انه "تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، لافتا الى ان عملية اطلاق القنابل المسيلة للدموع تمت بالخطأ ولم تكن مقصودة".

يذكر ان الشرطة العراقية تأسست خلال فترة الاحتلال البريطاني للعراق في 9 كانون الثاني 1922، على مر السنوات توسعت الشرطة لتشمل عدة أقسام متخصصة، تتولى مسؤولية إنفاذ القانون المدني داخل البلاد وضبط الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإدارة الأحوال المدنية والجوازات وإقامة الأجانب.