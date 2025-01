2025-01-09 13:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصعادت أزمة شح المياه لتتصدر المشهد في العراق نتيجة تقليص تركيا للإطلاقات المائية السنوية، رغم توقيع اتفاقية بين الجانبين في نيسان الماضي لضمان حصة عادلة للعراق من المياه. وأكد عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي، أن تعامل تركيا الحالي مع العراق يشكل ضررًا كبيرًا على الواردات المائية، مشيرًا إلى أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية […]

