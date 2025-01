2025-01-09 13:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادبعد خمس سنوات من انتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة الملايين ودمر الاقتصاد العالمي، يرى خبراء ومنظمة الصحة العالمية أن العالم لا يزال غير جاهز لمواجهة جائحة أخرى رغم كونه أفضل تحضيرا. وهناك أسئلة يجب البحث عن اجابات لها:ما رأى منظمة الصحة العالمية؟ وهل العالم مستعد بشكل أفضل؟ قال تيدروس دهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة […]

The post الصحة العالمية عن الجائحة المقبلة: العالم غير مستعد لوباء جديد appeared first on جريدة المدى.