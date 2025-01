2025-01-09 13:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على التزام مبادئ حقوق الإنسان وتطبيق القانون وفق المساواة والعدالة بعيداً عن المجاملة. وقال السوداني في تدوينة على منصة (إكس): "في الذكرى الـ103 لتأسيس الشرطة العراقية، نحيي تضحيات وأداء جميع منتسبي هذا الجهاز الأساسي في حفظ النظام، ودعم الدولة، وفرض سيادة القانون والسِّلم الأهلي، فضلاً عن […]

