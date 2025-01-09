رئيس كتلة دولة القانون: نجدد دعمنا لتعزيز عمل الشرطة العراقية
2025-01-09 13:55:17 - المصدر: واع
بغداد ـ واع
هنأ رئيس كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي ، اليوم الخميس، الشرطة العراقية بمناسبة الذكرى 103 لتأسيسها، فيما جدد الدعم لتعزيز عمل الشرطة.
وقال المالكي في تغريدة له على موقع (X) ، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في الذكرى الـ 103 لتأسيس الشرطة العراقية ، نحيّي رجال قوى الأمن الداخلي بجميع أصنافها وتشكيلاتها الذين كان لهم دور وطني في حفظ الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة والتنظيمات الإرهابية".
وأضاف: "أننا في دولة القانون، نجدد دعمنا لتعزيز عمل الشرطة".