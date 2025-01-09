رئاسة الجمهورية تهنئ الشرطة العراقية بالذكرى الـ 103 لتأسيسها

2025-01-09 13:55:17 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

هنأت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الخميس، منتسبي الشرطة العراقية ضباطاً ومراتب وموظفين، بمناسبة الذكرى 103 لتأسيس الشرطة العراقية.

وقالت الرئاسة في تغريدة لها على موقع (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة لعيد الشرطة، نبعث بأحر التهاني والتبريكات إلى أبنائنا في وزارة الداخلية ضباطا ومراتب وموظفين".

وأضافت: "نستذكر التضحيات الكبيرة التي قدمتها قواتنا في مقارعة الإرهاب جنباً إلى جنب مع بقية قواتنا الأمنية والمهام الجسام التي تقوم بها في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار"، متمنية "للجميع عاماً جديداً مليئاً بالمزيد من النجاح والتقدم في أداء الواجب الوطني".