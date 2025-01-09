بابا الفاتيكان يصعد انتقاداته ضد الكيان: ما يحصل في غزة خطير ومخز للغاية

2025-01-09 14:00:04 - المصدر: ايشان

صعد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه “خطير ومخز للغاية”. وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، بدا أن البابا فرنسيس يشير إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريبا. وجاء في […]

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