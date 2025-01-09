السوداني يفتتح رقم الطوارئ "911" ويوجه أول نداء منه

2025-01-09 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، يوم الخميس، رقم الطوارئ الموحد 911، الذي يشمل كافة أرقام الطوارئ فيالعراق، مؤكداً أن هذا المشروع يعزز الاستجابة السريعة للطوارئ.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح مشروعرقم الطوارئ الموحد (911) في مديرية الاستجابة والسيطرة المركزي التابعة لوزارةالداخلية، ووجّه نداءً إلى جميع التشكيلات، أكد خلاله أهمية هذا المشروع الذي يمثلأحد أهداف رؤية الحكومة في تطوير البنية التحتية الأمنية والخدمية".

وأضاف السوداني بحسب البيان، أن "المشروعيعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للطوارئ، وتحقيق التواصل الفاعل مع المواطنعلى مدار (24) ساعة في اليوم، في الإبلاغ عن الحالات الطارئة والمشبوهة".

وأوضح أن "رقم (911) ليس مجرد خط ساخن، بلهو العمود الفقري لنظام الاستجابة الطارئ، وتم اعتماده ليكون مرجعاً موحداً من أجلتوحيد جهود جميع مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، وباقي الوزارات الخدمية والأمنية،بما يضمن تحسين الأداء، وزيادة الأمان وترسيخ ثقة المواطن بالمؤسساتالأمنية".

يُشار إلى أنه جرى استحداث مديرية (الاستجابةالسريعة والسيطرة المركزية/ 911) في وزارة الداخلية، بقرار مجلس الأمن الوطني رقم(1) لسنة 2024، بهدف توحيد جميع أرقام الطوارئ البالغ عددها 26 رقماً، برقم واحدهو 911، بهدف ضمان سرعة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة، مثل الحوادث المروريةوالحرائق والجرائم، إضافة إلى استلام المعلومات الأمنية والشكاوى والاستفساراتوإحالتها إلى الجهات المختصة، وإنشاء (51) محطة استجابة فرعية في عموم العراق،بكوادر متخصصة تجيد عدة لغات مستخدمة في العراق.