السوداني: الشرطة من أكثر الأجهزة التي حافظت على نظامنا الديمقراطي وماضون بتسلحها

2025-01-09 14:55:08 - المصدر: الفرات نيوز

القائد العام خلال احتفالية الذكرى 103 لتأسيس الشرطة العراقية:

جهاز الشرطة من أهم الأجهزة التي حافظت على الدولة وهيكلها

مع سقوط النظام الدكتاتوري كان جهاز الشرطة من أكثر الأجهزة التي دافعت على نظام البلاد الديمقراطي بالعراق

منتسبو الشرطة قدموا التضحيات لتحرير العراق من داعش الإرهابي

سعينا بحكومتنا إلى تأكيد الالتزام بحقوق الإنسان وتطبيق القانون وعدم المجاملة بهذا الشأن

المضي بدعم الشرطة بالأسلحة الأكثر تطوراً