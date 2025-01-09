العراق يستهلك أكثر من 11 مليار لتر من مادة البنزين في 2024

2025-01-09 14:55:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة النفط متمثلةً بشركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الخميس، كميات مبيعاتها من المشتقات النفطية التي حققتها خلال عام 2024 عبر منافذها التوزيعية المنتشرة بعموم محافظات البلاد. و شملت أيضاً الكميات المباعة عن طريق البطاقة الألكترونية pos ، وكميات الوقود المجهزة الى دوائر الدولة والقطاع الخاص والشركات الاستثمارية، إضافة إلى النازحين والوقود المجهز لوزارة الكهرباء، وايضاً وقود الطائرات. وقال مدير عام الشركة حسين طالب عبود، في بيان اليوم، ان المبيعات الوقودية المتحققة خلال العام المنصرم نتجت عن تضافر الجهود المبذولة من قبل فروع وهيئات الشركة المنتشرة في المحافظات كافة بإداراتها ومنتسبيها حرصاً على تجهيز المواطنين بأنواع الوقود عبر المنافذ التوزيعية، فضلاً عن تجهيز جميع الجهات الطالبة بكل انسيابية. و عن كميات المنتجات التي حققت مبيعات على مدار السنة الماضية ، فصَّل المدير العام تلك الكميات على النحو التقريبي الاتي: البنزين بأنواعه العادي . المحسن . السوبر 11 مليارا و 382 مليون لتر، والنفط الأبيض مليار و 768 مليون لتر. واضاف اما زيت الغاز بنوعيه العادي والثقيل بلغت الكمية المنتجة 11 مليار لتر ، وزيت الوقود بأنواعه العادي والثقيل والمحسن 11 مليارا ونصف المليار لتر، وقود الطائرات بنوعيه المدني والعسكري 154 مليون لتر.