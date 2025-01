القبض على ارهابيين اثنين من عصابات داعش الارهابية في نينوى

2025-01-09 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الموصل/ عراق أوبزيرفر القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم (الخميس) القبض على ارهابيين اثنين وفق احكام المادة ( 4 / ارهاب ) في ناحية العياضية ومدينة الموصل من الجانب الأيمن بمحافظة نينوى. وقال بيان للاستخبارات العسكرية تلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه: ان الأرهابيين الاثنين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي، وقد تم تسليمهما إلى جهات الطلب …

