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القبض على ارهابيين اثنين من عصابات داعش الارهابية في نينوى

القبض على ارهابيين اثنين من عصابات داعش الارهابية في نينوى
القبض على ارهابيين اثنين من عصابات داعش الارهابية في نينوى
2025-01-09 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

  الموصل/ عراق أوبزيرفر القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم (الخميس) القبض على ارهابيين اثنين وفق احكام المادة ( 4 / ارهاب ) في ناحية العياضية ومدينة الموصل من الجانب الأيمن بمحافظة نينوى. وقال بيان للاستخبارات العسكرية تلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه: ان الأرهابيين الاثنين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي، وقد تم تسليمهما إلى جهات الطلب …

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القبض على ارهابيين اثنين من عصابات داعش الارهابية في نينوى

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