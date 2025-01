2025-01-09 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد وزير الداخلية ،عبد الامير الشمري ،اليوم الخميس على ان حدودنا مؤمنة بالكامل وقواتنا على اتم الاستعداد للدفاع عن العراق وأعلن الشمري “تسلم وزارة الداخلية الملف الأمني في سبع محافظات، مع العمل على استكمال التسلم في بقية المحافظات تدريجيًا”. وأشار الشمري إلى “النجاحات التي حققتها الوزارة في مختلف قطاعات عملها، معتمدًا على …

The post وزير الداخلية: حدودنا مؤمنة بالكامل وقواتنا على أتم الاستعداد للدفاع عن العراق first appeared on Observer Iraq.