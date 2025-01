2025-01-09 15:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأكد مستشار رئيس الوزراء، حمودي اللامي، أن الحكومة العراقية وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها ضمن برنامجها الحكومي، معلنًا أن عام 2025 سيكون عامًا للصناعة في العراق. وأوضح اللامي، أن زيارة رئيس الوزراء للمصانع العراقية جاءت لتعكس التوجه الجاد نحو النهوض بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى إصدار مجلس الوزراء حزمة قرارات غير مسبوقة لدعم هذا القطاع، […]

