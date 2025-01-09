2025-01-09 15:27:04 - المصدر: ايشان

اتسع حريق الغابات الذي اندلع في لوس أنجلوس إلى 50 فدانا في تلال هوليوود، لكن المسؤولين أكدوا أن رجال الإطفاء يحرزون تقدما في السيطرة على النيران. وأدى الحريق في وادي رونيون الشهير إلى إخلاء إلزامي أثر على بعض المواقع الشهيرة في هوليوود، بما في ذلك مسرح دولبي، حيث يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهوليوود […]

ظهرت المقالة “جحيم هوليوود”.. حرائق لوس أنجلوس تلتهم 50 فداناً من “تلال السينما” وتؤجل ترشيحات الأوسكار أولاً على ايشان.



