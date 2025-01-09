العيون الساهرة.. الديوانية تحتفل بالذكرى 103 لتأسيس الشرطة العراقية

2025-01-09 15:30:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع- صفات العزاوي

أقامت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، احتفالاً بالذكرى 103 لتأسيس الشرطة العراقية.

وقال قائد شرطة الديوانية، اللواء نجاح محمود سلطان، لوكالة الأنباء العراقية(واع): "نحتفل اليوم بالذكرى 103 لتأسيس الشرطة العراقية من خلال استعراض كبير لكافة صنوف وزارة الداخلية، نعاهد فيه الوطن والشعب على تحقيق الأمن والأمان وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من أمن واستقرار في المحافظة".

وعبر عن شكره "لوزير الداخلية لدعمه اللا محدود لكافة قيادات شرطة العراق منها الديوانية ورفدها بكافة الوسائل التي تمكن من تحقيق الأمن والاستقرار كما هو واضح في الاستعراض من أسلحة ومعدات ومنتسبين جدد وعجلات"، مبيناً أن "الديوانية تعد من المحافظات التي تنعم بالأمن والاستقرار".

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة الديوانية، محمد شخير الغانمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى الشرطة العراقية كونها العيون الساهرة على أمن المحافظة، ونحن كحكومة محلية داعمة ومساندة لقيادة شرطة الديوانية من خلال التنسيق العالي بين القيادة واللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وعلى مختلف المستويات من بنى تحتية، ومشاريع وتخصيص قطع أراضٍ وكل التفاصيل التي تخص قيادة الشرطة"، مشيراً إلى أن "الديوانية من المحافظات التي تعم بالأمن والأمان وتشهد انخفاضاً بمستوى الجريمة المنظمة".

وأوضح ،مدير مرور الديوانية، العميد سعد عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "بمناسبة الذكرى 103 لتأسيس الشرطة العراقية شاركنا اليوم بالاستعراض لقيادة شرطة الديوانية، الكراديس، المشاة، والدراجات، والعجلات، وأيضا فعاليات متنوعة في الاستعراض العام مع قيادة شرطة الديوانية"، مؤكدا أنه "بهذه المناسبة نعاهد الوطن وأبنائه على استتباب الأمن في ربوع محافظتنا".

بدوره، قال مدير هيئة الحشد الشعبي في الديوانية ،اسماعيل العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نقدم التهاني والتبريكات لكافة أبطال وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم الـ 103 لتأسيس الشرطة العراقية"، مضيفاً أن "حضورنا للاستعراض المهيب الكبير لقيادة شرطة الديوانية بسبب دورها في حفظ الأمن والأمان".