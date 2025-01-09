العتبة العلوية المقدسة تعلن انطلاق فعاليات "أسبوع وليد الكعبة الدولي"

2025-01-09 15:30:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان

أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الخميس، انطلاق “أسبوع وليد الكعبة الدولي” احتفاءً بمولد أمير المؤمنين عليه السلام، فيما أشارت الى أن هذه الفعاليات شملت محافل قرآنية، وبحوثاً علمية، ومهرجانات، ومحافل إنشادية وشعرية، إضافة إلى منصات ثقافية داخل الحرم الطاهر وفي محيطه.

وقال مسؤول إعلام العتبة العلوية المقدسة، حيدر رحيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع):"احتفالاً وابتهاجاً بذكرى مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (سلام الله عليه)، تطلق الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة أسبوع وليد الكعبة الدولي".

وأضاف أن " هذا الأسبوع يتضمن العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المتعلقة بسيرة ومسيرة أمير المؤمنين (سلام الله عليه)، وهي تخاطب مختلف الفئات المجتمعية من رجال ونساء، كباراً وصغاراً، من داخل العراق وخارجه".

وتابع أن "هذه الفعاليات شملت محافل قرآنية، وبحوثاً علمية، ومهرجانات، ومحافل إنشادية وشعرية، إضافة إلى منصات ثقافية داخل الحرم الطاهر وفي محيطه". لافتاً الى "أننا اليوم في رحاب أولى الفعاليات، وهي رفع الراية المباركة من حرم المولى أمير المؤمنين (عليه السلام)، إيذاناً بانطلاق مختلف الفعاليات والاحتفالات، بحضور مجتمعي وشعبي وعلمائي كبير".

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة العتبة العلوية المقدسة، حيدر العيساوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ابتهاجاً بالولادة الميمونة لمولى الموحدين ويعسوب الدين، مولانا أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه)، أقيمت اليوم في العتبة العلوية المقدسة، مراسم رفع راية الولادة المباركة إيذاناً ببدء أسبوع وليد الكعبة، الذي يستمر لمدة سبعة أيام احتفاءً بهذه الولادة المباركة".

وأشار الى أن " هذا الأسبوع يتضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والخدمية، أبرزها ملتقى الباحث العلوي الذي يقام في صحن فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وندوة حوارية خاصة بشخصية أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومحفلاً نسوياً دُعيت له النخب النسوية من الأكاديميات والمؤسسات الخيرية".

واختتم قولة بأنه "على الصعيد الاجتماعي، هناك تكريم للمواليد الجدد وزيارة للمرضى الراقدين في المستشفيات لتقديم الهدايا العينية لهم".