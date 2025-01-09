وزير الصحة يفتتح نظام التشغيل المشترك لإدارة مستشفى الناصرية مع شركة قطرية

2025-01-09 15:30:02 - المصدر: واع

ذي قار ـ واع

افتتح وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، نظام التشغيل المشترك لإدارة مستشفى الناصرية مع شركة قطرية، مشيراً الى أن ذلك سيحدث نقلة نوعية في إدارة المستشفى.

وأوضح الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "زيارتنا الى محافظة ذي قار، تهدف لافتتاح التشغيل المشترك مع شركة آيبيكس القطرية وهي شركة عالمية تدير عدداً من المستشفيات، للإدارة المشتركة بالتعاون مع دائرة صحة ذي قار"، مبينا أن "الشركة تسلمت الموقع قبل شهر، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات صحية نوعية لأبناء المحافظة".

ولفت، الى "المساعي، لإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة"، مبينا أن "المواطن يعد شريكاً أساسياً للوزارات الخدمية، بما في ذلك وزارة الصحة".

وشدد على "ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تعمل عليها المستشفيات لضمان استمرارية تقديم الخدمات"، مبينا أن "البرنامج يشمل سبعة مستشفيات موزعة بين محافظات، البصرة، ميسان، ذي قار، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، وبغداد (مستشفى الشعب)".

ودعا الحسناوي، "المواطنين إلى الحفاظ على المؤسسات الصحية باعتبارها وجدت لخدمتهم".