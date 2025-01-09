ارتفاع أسعار الذهب "المستورد والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد

2025-01-09 15:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت أسعار الذهب المستورد والعراقي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية في العاصمة ‍‍بغداد بلغ صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب المستورد 565 ألف دينار، وسعر الشراء 561 ألف دينار.

كما بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 535 ألف دينار، وسعر الشراء 531 ألف دينار.











