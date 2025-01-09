مدرب برشلونة يشيد بدور أولمو أمام بيلباو: منحنا دفعة قوية

2025-01-09 16:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أشاد مدرب برشلونة، هانز فليك، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، بأداء البارسا بعد الفوز على أتلتيك بيلباو 2-0، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، مؤكدًا أن الفريق أظهر تطورا ملحوظا بعد فترة من التعثرات.

وقال فليك، في تصريحات صحفية، إننا "نحن فريق بأعمار صغيرة، لكن في آخر مباراتين قدمنا أداء مميزا، ومن الرائع رؤية هؤلاء اللاعبين يلعبون بهذه الطريقة، رغم صغر سنهم، لقد شاركوا في دوري الأبطال والعديد من المنافسات، ويتعلمون بسرعة".

وأضاف أننا "نهتم بفريقنا، ونعمل على إجراء تغييرات خلال المباريات لحمايته من الإصابات، سعيد جدًا بأداء اللاعبين والانتصار، وهذا الأسلوب الممتع في اللعب هو ما نحبه ونقدمه للجماهير"، مبينا ان "قبول تسجيل داني أولمو وباو فيكتور مجددا منحنا دفعة كبيرة لخوض اللقاء، سعيد للغاية من أجلهما".

هذا وبلغ برشلونة نهائي السوبر الإسباني بعد انتصاره (2-0) أمام أتلتيك بيلباو، مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

المصدر: وكالات