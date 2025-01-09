وزيرة الاتصالات تتحدث عن سبب ضعف الانترنت وتوجه دعوة للعراقيين عبر شفق نيوز

2025-01-09 16:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري،يوم الخميس، أن هدف الوزارة أن تجعل البنى التحتية للاتصالات أقرب لـ"سعرالمجان"، فيما دعت المواطنين إلى التحول لخدمة الكيبل الضوئي بدلا من"الواي فاي"، لضمان الحصول على خدمة انترنت جيدة.

وقالت الياسري لوكالة شفق نيوز، إن"الوزارة تهدف إلى أن تجعل البنى التحتية للاتصالات اقرب من سعر المجان،وقدمنا تخفيضات كبيرة لشركات الهاتف النقال وصلت إلى 45‎% من أسعار البنىالتحتية، إضافة إلى تقديم سعة الإنترنت FTTH بشكل مجاني للشركات دعما للمواطن".

وأضافت "نحن في وزارة الاتصالات نفتخربامتلاك أكثر من 4 ملايين خط فايبر أوبتك، لكن لايزال المواطن يعاني في بعضالمناطق من ضعف خدمة الإنترنت بسبب عدم الانتقال من خدمة واي فاي إلى خدمة الكيبلالضوئي".

وتابعت "لدينا نحو مليوني مشترك في خدمةواي فاي (أبراج الانترنت)، وفيها بعض الإشكالات التنظيمية والتعاقدية، ونعمل علىحلها بأقرب وقت"، داعية المواطنين إلى مغادرة خدمة (واي فاي) والذهاب إلىخدمة الكيبل الضوئي، لتحسين خدمة الإنترنت في مناطقهم.